Regionali, centrosinistra accelera. Anelli si smarca a destra

Bari – Regionali, si accelera a sinistra: il Pd ufficializza da Roma gli aspiranti governatori, mentre il centrosinistra pugliese si riunirà nelle prossime ore. A destra, si smarca il presidente dell’ordine dei medici, Filippo Anelli: “Nessuno mi ha chiesto di candidarmi”.

“Si è diffusa in queste ore la notizia di una mia possibile candidatura alla presidenza della Regione Puglia. Desidero precisare che nessuno mi ha mai chiesto una disponibilità a candidarmi”. Così il presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici, Filippo Anelli, che è anche presidente dell’Ordine di Bari, smentisce le notizie circolate tra ieri e oggi di una sua possibile candidatura con la coalizione di centro-destra.

“Ritengo prioritario – precisa Anelli – il mio impegno a favore della sanità italiana e a tutela della professione medica”. “Ringrazio – conclude il presidente Fnomceo – quanti hanno espresso stima e fiducia nella mia persona e assicuro che continuerò con invariato impegno a sostenere il nostro Servizio sanitario nazionale, strumento di equità e sviluppo del nostro Paese”.

