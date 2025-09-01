1 Settembre 2025

Regionali, centrodestra ancora senza candidato: Mazzotta: “ Il candidato giusto è D’Attis”

Maria Teresa Carrozzo 1 Settembre 2025
Il consigliere Paride Mazzotta rimanda al mittente le accusa del centrosinistra di staticità e rilancia l’on Mauro D’Attis come candidato di Centrodestra: “ Ha costruito il gruppo consiliare più grande in regione”

