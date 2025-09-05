Regionali, Centrodestra a caccia di candidati

Roma – La partita resta aperta e la coalizione di Governo è ancora alla ricerca della quadratura del cerchio su Veneto, Campania e Puglia. Le parole del Ministro e segretario azzurro hanno mandato in fibrillazione i vertici del partito. Lo stesso Vice presidente della Commissione Antimafia, Mauro Dattis ha riconfermato la sua disponibilità a candidarsi come pure il sottosegretario alla salute di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmmato. Cercasi candidati dunque. Ma il problema non è solo in Puglia.

Lega e Fratelli d’Italia si contendono la roccaforte guidata sino ad ora da Luca Zaia. In Campania si parla invece di Mara Carfagna in quota Noi Moderati. Ma è un’ipotesi, che piano piano sta andando a sfumare.

Non siamo una alleanza di tipo elettorale come è la sinistra, siamo una alleanza politica hanno detto più volte i leader: Meloni, Tajani e Salvini. Ma la questione non è solo legata ad equilibri interni si parla anche di numeri

