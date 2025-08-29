Regionali, Casellati incorona D’Attis: “È l’uomo giusto per la Puglia”

Lo stesso D’Attis risponde: “In Puglia c’è bisogno di un cambio radicale e noi siamo pronti a dare battaglia”
“È una persona eccezionale. Non lo dico soltanto perché è il coordinatore regionale di Forza Italia, ma perché è un uomo di grande professionalità, impegno e sensibilità politica”. Con queste parole, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le riforme istituzionali, ha elogiato il segretario regionale azzurro Mauro D’Attis, rispondendo a una domanda dei giornalisti sull’ipotesi di una sua candidatura a governatore della Regione Puglia. “Lo sta dimostrando sul campo e non è soltanto un dire, ma un fare. Noi giudichiamo i fatti, e i fatti parlano per lui”, ha aggiunto Casellati.
Presente all’incontro, lo stesso Mauro D’Attis ha ribadito la posizione del partito in vista delle elezioni regionali: “La nostra proposta è chiara, il presidente Tajani ha già dimostrato che Forza Italia dispone di un parterre forte. In Puglia c’è bisogno di un cambio radicale e noi siamo pronti a dare battaglia”.
Il segretario regionale ha poi ricordato alcune delle priorità politiche: “Ho detto che la sanità privata può aiutare a migliorare quella pubblica e che sulla Tari nessuno spiega come mai i rifiuti in discarica siano aumentati invece che diminuire. Sono temi che affronteremo con coraggio in campagna elettorale. Forza Italia c’è, siamo pronti e le battaglie che si perdono sono quelle che non si fanno”.
E conclude con un messaggio agli avversari: “Chi pensa che questa campagna elettorale sia già finita si sbaglia. Mi pare che i problemi seri siano da un’altra parte”.
