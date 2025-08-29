Regionali, Casellati incorona D’Attis: “È l’uomo giusto per la Puglia”

Lo stesso D’Attis risponde: “In Puglia c’è bisogno di un cambio radicale e noi siamo pronti a dare battaglia”

“È una persona eccezionale. Non lo dico soltanto perché è il coordinatore regionale di Forza Italia, ma perché è un uomo di grande professionalità, impegno e sensibilità politica”. Con queste parole, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le riforme istituzionali, ha elogiato il segretario regionale azzurro Mauro D’Attis, rispondendo a una domanda dei giornalisti sull’ipotesi di una sua candidatura a governatore della Regione Puglia. “Lo sta dimostrando sul campo e non è soltanto un dire, ma un fare. Noi giudichiamo i fatti, e i fatti parlano per lui”, ha aggiunto Casellati.

Presente all’incontro, lo stesso Mauro D’Attis ha ribadito la posizione del partito in vista delle elezioni regionali: “La nostra proposta è chiara, il presidente Tajani ha già dimostrato che Forza Italia dispone di un parterre forte. In Puglia c’è bisogno di un cambio radicale e noi siamo pronti a dare battaglia”.

Il segretario regionale ha poi ricordato alcune delle priorità politiche: “Ho detto che la sanità privata può aiutare a migliorare quella pubblica e che sulla Tari nessuno spiega come mai i rifiuti in discarica siano aumentati invece che diminuire. Sono temi che affronteremo con coraggio in campagna elettorale. Forza Italia c’è, siamo pronti e le battaglie che si perdono sono quelle che non si fanno”.

E conclude con un messaggio agli avversari: “Chi pensa che questa campagna elettorale sia già finita si sbaglia. Mi pare che i problemi seri siano da un’altra parte”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Antonella D'Avola Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera. See author's posts