29 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Mauro D’Attis

Regionali, Casellati incorona D’Attis: “È l’uomo giusto per la Puglia”

Antonella D'Avola 29 Agosto 2025
centered image

Lo stesso D’Attis risponde: “In Puglia c’è bisogno di un cambio radicale e noi siamo pronti a dare battaglia”

“È una persona eccezionale. Non lo dico soltanto perché è il coordinatore regionale di Forza Italia, ma perché è un uomo di grande professionalità, impegno e sensibilità politica”. Con queste parole, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministra per le riforme istituzionali, ha elogiato il segretario regionale azzurro Mauro D’Attis, rispondendo a una domanda dei giornalisti sull’ipotesi di una sua candidatura a governatore della Regione Puglia. “Lo sta dimostrando sul campo e non è soltanto un dire, ma un fare. Noi giudichiamo i fatti, e i fatti parlano per lui”, ha aggiunto Casellati.

Presente all’incontro, lo stesso Mauro D’Attis ha ribadito la posizione del partito in vista delle elezioni regionali: “La nostra proposta è chiara, il presidente Tajani ha già dimostrato che Forza Italia dispone di un parterre forte. In Puglia c’è bisogno di un cambio radicale e noi siamo pronti a dare battaglia”.

Il segretario regionale ha poi ricordato alcune delle priorità politiche: “Ho detto che la sanità privata può aiutare a migliorare quella pubblica e che sulla Tari nessuno spiega come mai i rifiuti in discarica siano aumentati invece che diminuire. Sono temi che affronteremo con coraggio in campagna elettorale. Forza Italia c’è, siamo pronti e le battaglie che si perdono sono quelle che non si fanno”.

E conclude con un messaggio agli avversari: “Chi pensa che questa campagna elettorale sia già finita si sbaglia. Mi pare che i problemi seri siano da un’altra parte”.

About Author

Antonella D'Avola

Sono una Giornalista Professionista. Per me ogni parola ha conseguenze, così come ogni silenzio. Non conosco altro modo per svolgere questa professione se non con rispetto, serietà e responsabilità. Valori ancor più necessari nel racconto quotidiano di una terra complessa quale la provincia di Foggia, che aspirando ad un riscatto sociale e culturale, non può prescindere da un’attività di cronaca seria, onesta e libera.

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Regionali, Di Bari, prefetto di Napoli: “Non mi candido in Puglia”

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

Bilancio 2026, Amati: “La Giunta ha il dovere di presentarlo ”

29 Agosto 2025 Anna Saponaro

Regionali Puglia, Misiani: “Del centrodestra abbiamo perso le tracce”

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Foggia, “Nessun progetto contro il randagismo”: l’appello a Comune e Regione

29 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Regionali, Vendola a Bisceglie: niente passi indietro

29 Agosto 2025 Antonio Bucci

Femminicidio Foggia, De Santis: “Autopsia subito per funerale di Hayat Fatimi”

29 Agosto 2025 Antonella D'Avola

potrebbe interessarti anche

Taranto, ufficiale: Oscar Maltezi rinforza l’attacco di Danucci

29 Agosto 2025 Dante Sebastio

Zangrillo: “Nella pubblica amministrazione non solo concorsi, ma percorsi di carriera”

29 Agosto 2025 Maria Teresa Carrozzo

Brindisi: incendio nell’area di Saline Punta della Contessa

29 Agosto 2025 Anna Saponaro

Il maltempo sferza la Bat con pioggia e vento: allagata Margherita di Savoia

29 Agosto 2025 Salvatore Petrarolo