Regionali, Boccia: “Nessun candidato alternativo a Decaro”

BARI – “Non c’è alcun candidato alternativo a Decaro. Non c’è stata nessuna valutazione, non ci sono passi indietro o in avanti, c’è solo la politica che sarà chiamata ad assumere delle decisioni con il massimo accordo, come sempre è avvenuto”. Lo ha detto stamani a Bari il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia, a margine della presentazione della nuova edizione di Digithon. Boccia ha risposto così a chi gli chiedeva se il partito stia valutando candidature alternative all’ex sindaco del capoluogo pugliese in vista delle prossime elezioni regionali.

