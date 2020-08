Condividi

"Raffaele è stato un ottimo ministro del mio governo, è stato un dirigente molto apprezzato di Forza Italia. È stato un eccellente governatore della Puglia ed è la persona giusta per farla ripartire". Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in collegamento telefonico per la presentazione delle liste di Forza Italia in Puglia.