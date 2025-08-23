Regionali, Bellomo (FI): “Decaro finge di rompere col passato”

“Simula di essere libero da Emiliano e Vendola, ma è l’uomo delle false narrazioni e delle mille contraddizioni”

Nuovo fronte di polemica in vista delle Regionali pugliesi. Il deputato di Forza Italia, Davide Bellomo, ha duramente attaccato l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro, definendolo “l’uomo delle false narrazioni e delle mille contraddizioni”.

Secondo Bellomo, Decaro non sarebbe credibile nel presentarsi come candidato libero da legami con gli ex governatori Michele Emiliano e Nichi Vendola. “Decaro non è mai stato fuori da quel sistema di potere che oggi critica – afferma – ma al contrario ne è stato parte integrante e in molte occasioni protagonista. Ha condiviso scelte, logiche, uomini, beneficiando degli acquisti politici di Emiliano e portando i suoi uomini in Regione”.

Il deputato azzurro evidenzia inoltre diversi flop amministrativi: “Parla di ambiente, ma ha permesso che l’edilizia consumasse Bari; parla di trasporti, ma i cittadini vivono disservizi e il commissariamento della partecipata del settore”.

Critiche anche alle alleanze elettorali: “Con Avs, che ha fatto della lotta al consumo di suolo la sua bandiera, Decaro rappresenta l’opposto: Bari si è distinta per una cementificazione senza precedenti. E con i 5 Stelle, che chiedono ora una rottura col passato, si è mosso in direzione contraria”.

Bellomo ha poi accusato Decaro di aver rinnegato persino il suo “padre politico”: “Volta le spalle a chi lo ha creato e sostenuto. I pugliesi meritano sincerità, non maschere”, ha concluso l’esponente di Forza Italia.

