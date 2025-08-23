23 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Davide Bellomo

Regionali, Bellomo (FI): “Decaro finge di rompere col passato”

Dante Sebastio 23 Agosto 2025
centered image

“Simula di essere libero da Emiliano e Vendola, ma è l’uomo delle false narrazioni e delle mille contraddizioni”

Nuovo fronte di polemica in vista delle Regionali pugliesi. Il deputato di Forza Italia, Davide Bellomo, ha duramente attaccato l’ex sindaco di Bari Antonio Decaro, definendolo “l’uomo delle false narrazioni e delle mille contraddizioni”.

Secondo Bellomo, Decaro non sarebbe credibile nel presentarsi come candidato libero da legami con gli ex governatori Michele Emiliano e Nichi Vendola. “Decaro non è mai stato fuori da quel sistema di potere che oggi critica – afferma – ma al contrario ne è stato parte integrante e in molte occasioni protagonista. Ha condiviso scelte, logiche, uomini, beneficiando degli acquisti politici di Emiliano e portando i suoi uomini in Regione”.

Il deputato azzurro evidenzia inoltre diversi flop amministrativi: “Parla di ambiente, ma ha permesso che l’edilizia consumasse Bari; parla di trasporti, ma i cittadini vivono disservizi e il commissariamento della partecipata del settore”.

Critiche anche alle alleanze elettorali: “Con Avs, che ha fatto della lotta al consumo di suolo la sua bandiera, Decaro rappresenta l’opposto: Bari si è distinta per una cementificazione senza precedenti. E con i 5 Stelle, che chiedono ora una rottura col passato, si è mosso in direzione contraria”.

Bellomo ha poi accusato Decaro di aver rinnegato persino il suo “padre politico”: “Volta le spalle a chi lo ha creato e sostenuto. I pugliesi meritano sincerità, non maschere”, ha concluso l’esponente di Forza Italia.

About Author

Dante Sebastio

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

Cerignola, “Trattiamo con la mafia”: FdI chiede dimissioni del consigliere Romano

22 Agosto 2025 Antonella D'Avola

Regionali, niente “patto del resort” a destra

22 Agosto 2025 Antonio Bucci

Regionali, Decaro rompe il silenzio: ‘Pronto a candidarmi ma voglio piena libertà’

22 Agosto 2025 Fabrizio Caianiello

Regionali, M5S vicino all’intesa. Super lavoro a Roma per Gemmato

21 Agosto 2025 Antonio Bucci

Ex Ilva, Urso: “Tre player internazionali ancora in corsa per acquisto”

21 Agosto 2025 Dante Sebastio

Lauria, Gianni Pittella conferma le dimissioni da sindaco

21 Agosto 2025 Francesco Cutro

potrebbe interessarti anche

Incidente a Manduria, muore centauro

23 Agosto 2025 Marzia Baldari

Venosa: Nicola Gratteri racconta le mafie globali nel suo nuovo libro

23 Agosto 2025 Michael Logrippo
Grazia di Bari

Andria tra le città più inquinate, Di Bari (M5S): “Trasparenza sui dati”

23 Agosto 2025 Dante Sebastio

Accoltellamento al Tamburi, 35enne georgiano resta in carcere

23 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri