Regionali Basilicata, maratona elettorale su Antenna Sud

Nel vivo della contesa elettorale che coinvolge la Basilicata, Antenna Sud porta in diretta il conteggio dei voti delle elezioni regionali del 2024. L’appuntamento è fissato per le 16.00 di lunedì 22 aprile.

A condurre questa maratona elettorale, i volti noti di Antenna Sud: Gianni Sebastio e Antonio Bucci, guideranno gli spettatori attraverso le fasi salienti di questa importante giornata democratica.

Collegamenti da Potenza con Francesco Cutro e Salvatore Petrarolo, da Matera, Gianmarco Sansolino.

Si può seguire l’evento su Antenna Sud sia tramite il canale 14 del Digitale Terrestre che in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/. Sintonizzatevi e rimanete aggiornati per scoprire chi sarà il presidente della Basilicata per i prossimi 5 anni.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author