Regionali Basilicata, Chiorazzo ritira la candidatura

Come riportato dal Corriere della Sera, Angelo Chiorazzo, in corsa come candidato presidente della Basilicata, ritira la sua candidatura. La decisione sarebbe arrivata dopo gli incontri a Roma con il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, e con la segretaria del Pd, Elly Schlein. Il nome di Chiorazzo era stato indicato dal Pd lucano e appoggiato da Basilicata Casa Comune, ma non ha mai avuto il via libera dai pentastellati. Stando a quanto filtra da fonti parlamentari, l’ipotesi sul tavolo sarebbe quella di convergere su un’altra candidatura che abbia anche il placet dello stesso Chiorazzo per non spaccare la coalizione.

Al voto per le Regionali in Basilicata — il 21 e 22 aprile — il centrodestra ricandida invece il governatore uscente Vito Bardi.

