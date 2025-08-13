Regionali, accordi a sinistra. I no a destra riportano in pole D’Attis

Bari – Regionali, dal Salento a Foggia spuntano i primi manifesti. L’intesa possibile sulla Calabria, a sinistra, rafforza anche l’alleanza pugliese. Intanto, il doppio no a destra riporta in pole l’azzurro Mauro D’Attis per la guida della coalizione alle urne.
