Regionali, accordi a sinistra. I no a destra riportano in pole D’Attis

Antonio Bucci 13 Agosto 2025
Bari – Regionali, dal Salento a Foggia spuntano i primi manifesti. L’intesa possibile sulla Calabria, a sinistra, rafforza anche l’alleanza pugliese. Intanto, il doppio no a destra riporta in pole l’azzurro Mauro D’Attis per la guida della coalizione alle urne.

 

