Regionali, a vuoto il vertice del Centrodestra: candidati ancora incerti

In Puglia, il favorito resta Mauro D’Attis (FI), ma avanza il nome del generale Roberto Vannacci

Il Centrodestra prende altro tempo per definire le candidature in vista delle Regionali: un nuovo vertice tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi, svoltosi nella serata di lunedì 21 luglio, ha sancito la volontà di proseguire il confronto nella prossima settimana.

L’incontro, che secondo indiscrezioni si è svolto nella residenza romana della premier, è servito a “iniziare a ragionare in modo costruttivo sui candidati”, con l’obiettivo di individuare profili “autorevoli e vincenti”, capaci di rappresentare al meglio territori ed elettorato.

La giornata politica ha visto anche un passaggio significativo a Palazzo Chigi, dove Meloni ha incontrato il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, che ha rappresentato la preoccupazione di alcune Regioni per i possibili ritardi nell’approvazione dei bilanci, legati al voto autunnale. “Serve una norma per salvaguardare i conti regionali e non ostacolare l’attuazione del Pnrr”, ha dichiarato Fedriga annunciando che affronterà la questione con il ministro Giorgetti.

Per le Regionali, si cerca un equilibrio tra alleati: in Puglia resta in campo Mauro D’Attis (FI), ma avanza anche il nome del generale Roberto Vannacci (Lega). Intanto, è stata esclusa l’ipotesi di un election day: ogni Regione ha scelto in autonomia le date del voto.

