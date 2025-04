Reggio Emilia, auto vola fuori strada: muore 48enne di Manduria

Tragedia nella serata di lunedì 21 aprile a Montecchio, in provincia di Reggio Emilia. Erano da poco passate le 20.30 quando una Jaguar, in transito sulla tangenziale in direzione San Polo, è uscita improvvisamente di strada, compiendo un volo di decine di metri terminando la corsa in un campo adiacente a via Ungaretti.

Nell’impatto ha perso la vita Michele Lucchese, 48 anni compiuti da pochi giorni. Originario di Manduria, in provincia di Taranto, l’uomo era ufficialmente residente a Pessano con Bornago (Milano), ma si era trasferito a Montecchio dopo la separazione dalla moglie. In paese era conosciuto e stimato per il suo impegno come volontario nell’associazione di controllo di vicinato “Montecchio Sicura”. Lavorava come metalmeccanico in un’azienda della zona, lascia due figlie maggiorenni.

Alla guida della vettura un 35enne, rimasto ferito. Il veicolo, dopo l’impatto, ha sfiorato un’auto che sopraggiungeva in senso opposto con a bordo quattro ragazze, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

