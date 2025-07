Reggiana rinforza la difesa: arriva il giovane pugliese Francesco Vallarelli

La Reggiana ha ufficializzato l’acquisto di un giovane pugliese: Francesco Vallarelli, difensore centrale classe 2005. Nato a Terlizzi, Vallarelli si è messo in mostra nella scorsa stagione militando tra Trento e Giugliano, totalizzando complessivamente 24 presenze in Serie C.

Il trasferimento rappresenta un importante salto di qualità per il difensore, che approda così per la prima volta in Serie B, pronto a mettersi alla prova in un campionato più competitivo e ambizioso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author