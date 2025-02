Regata invernale a Bari: emozioni e sfide nella Prima Costiera del Campionato

Una giornata intensa e una regata destinata a restare nella memoria degli appassionati di vela. Il XXV Campionato Invernale di Vela d’Altura “Città di Bari” ha regalato emozioni forti con la prima prova costiera sul lato Sud fino a Torre a Mare. Una competizione impegnativa, vissuta dagli equipaggi che hanno sfidato condizioni meteorologiche tipicamente invernali.

La partenza, inizialmente fissata per le 10.30, è stata posticipata di un’ora a causa della pioggia insistente e del vento instabile. Seguendo le previsioni radar, il comitato di regata ha atteso condizioni più favorevoli, permettendo agli equipaggi di partire senza pioggia e con un vento di maestrale tra i 10 e i 14 nodi. A rendere ancora più impegnativa la prova, un mare sempre più formato con onde fino a un metro e mezzo.

Nonostante il meteo incerto abbia scoraggiato alcuni equipaggi, lasciando solo cinque barche in gara per la categoria Altura e due per la Minialtura, la competizione si è svolta con grande determinazione. Le imbarcazioni hanno percorso circa nove miglia, affrontando in andata una poppa veloce con vento teso che ha permesso spettacolari planate e, al ritorno, una dura bolina contro onda e corrente. Il traguardo, ridotto per le condizioni, è stato tagliato dopo due o tre ore di navigazione intensa.

I vincitori

Nella categoria Altura, il primo posto in classifica overall è andato a Morgana (LNI Bari) di Paolo Barracano, seguita da Biba di Giacomo Scalera (Cus Bari) e da Anda Ya (LNI Bari) di Luigi Fantozzi. Quest’ultima, in particolare, ha gareggiato con equipaggio ridotto a sole due persone invece delle sette previste, utilizzando la competizione barese come allenamento per future regate in doppio. Quarta posizione per Fra Diavolo di Saverio Scannicchio (LNI Bari), seguita da Arion II di Bruno Fortunato (CN Bari).

Tra i Minialtura, il primo a tagliare il traguardo è stato Folle Volo Pegasus (Cus Bari) di Antonio Pastore, con Joseph Pastore al timone, mentre al secondo posto si è classificata Argentina (CN Bari) di Pasquale Aurora, con Antonio Patimo al comando.

Una regata spettacolare, che ha aperto il campionato nel segno della sfida e della passione per la vela, nonostante le difficili condizioni meteorologiche.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author