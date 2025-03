Regata d’altura Jonica 130, evento nazionale tra Puglia e Basilicata

Dal 9 all’11 maggio 2025 si terrà la Jonica 130, regata velica d’altura riconosciuta a livello nazionale, organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Taranto e dal Circolo Vela Argonauti. L’evento, senza precedenti per il territorio, è valido per il Campionato Italiano Multiscafi e rappresenta un’opportunità imperdibile per gli appassionati di vela.

La competizione si snoderà su un percorso di 130 miglia nautiche lungo la suggestiva costa ionica, fino al basso Salento, toccando località iconiche e regalando uno spettacolo mozzafiato sia agli atleti in gara sia alla comunità locale.

L’organizzazione vede il supporto della Federazione Italiana Vela (FIV) – comitati Ottava Zona e Sesta Zona, e dell’UVAI (Unione Vela d’Altura Italiana), con la collaborazione delle sezioni della Lega Navale Italiana di Porto Cesareo, Gallipoli e Campomarino di Maruggio.

L’iniziativa gode inoltre del patrocinio dei Comuni di Taranto, Gallipoli, Porto Cesareo, Pisticci e Maruggio, oltre che dell’APT Basilicata e della Fondazione Matera Basilicata 2019, con il sostegno di numerose aziende locali.

Per presentare ufficialmente l’evento, domenica 9 marzo alle ore 10.30 si terrà una conferenza stampa presso la sede sociale della Lega Navale Italiana Sezione di Taranto, in Lungomare Vittorio Emanuele III. Sarà un’occasione per scoprire i dettagli della regata, le modalità di partecipazione e il suo impatto sul panorama velico nazionale.

