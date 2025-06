Regata Brindisi Corfù: Anywawe prima a tagliare il traguardo

Alle 6.55 ora greca di lunedì 9 giugno l’imbarcazione Anywawe ha tagliato il traguardo arrivando per prima a Kassiopi località dell’isola greca dove da sempre è previsto l’arrivo della regata internazionale Brindisi -Corfù . I regatanti sono partiti a mezzogiorno di domenica 8 luglio dal porto interno di Brindisi a causa del poco vento che non ha permesso lo start dell’ interno . Ora si dovrà attendere l’arrivo di tutti i partecipanti per stilare la classifica in tempo compensato che decreterà il vincitore della 39esima edizione della regata internazionale .

