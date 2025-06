Referendum, Ugs Puglia in piazza a Bari: “Votare gesto d’amore per democrazia”

Unione Giovani di Sinistra: “L’8 e 9 giugno andiamo alle urne per difendere i nostri diritti”

Ugs Puglia – Unione Giovani di Sinistra è scesa in piazza a Bari per invitare i cittadini a recarsi alle urne in occasione dei referendum dell’8 e 9 giugno. Nel corso della manifestazione odierna, i componenti del movimento hanno sottolineato l’importanza del voto come espressione fondamentale della democrazia.

“Votare è un atto d’amore e troviamo sconcertante che il governo di un Paese democratico inviti a non esercitare il diritto di voto, che rappresenta il vero termometro dello stato di salute della democrazia”, hanno dichiarato i rappresentanti di Ugs Puglia.

“Votare non è solo un diritto, ma anche un dovere civico”, hanno aggiunto, spiegando come il prossimo fine settimana rappresenti “un’opportunità concreta per far sentire la nostra voce attraverso l’unico strumento di democrazia diretta a nostra disposizione”.

Il referente regionale Mattia Ferrante ha ribadito il significato politico della consultazione: “Sono anni che denunciamo come il Jobs Act sia stato un errore, un attacco ai diritti dei lavoratori e delle lavoratrici. Ora abbiamo l’occasione di cancellarlo e non possiamo sprecarla”.

Ferrante ha infine evidenziato un ulteriore aspetto legato al valore del voto: “Votiamo anche per chi oggi non può farlo, per i tanti italiani e italiane di fatto a cui ancora viene negata la cittadinanza”.

