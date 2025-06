Referendum e schede: sacchi pieni vicino alla scuola Ascanio Grandi

A meno di 24 ore dalla chiusura dei seggi, il quartiere intorno alla scuola “Ascanio Grandi” si è ritrovato testimone silenzioso dell’“after day” del ballottaggio. Accanto all’edificio scolastico, utilizzato come sede elettorale, numerosi sacchi pieni di schede elettorali erano ancora accatastati, visibili a passanti e residenti. Una scena che apre interrogativi non solo logistici, ma anche simbolici.

Dopo una campagna referendaria dai toni infuocati e un costo complessivo per le casse pubbliche stimato in oltre 15 milioni di euro, ciò che resta sono le buste di carta, i sigilli di plastica, i verbali nei faldoni e il dubbio: che fine fanno tutte le schede votate, inutilizzate, annullate o contestate?

La normativa italiana prevede che le schede siano conservate in sicurezza nei depositi comunali per un certo periodo, sotto vigilanza, e successivamente trasferite agli archivi giudiziari o smaltite secondo procedura. Ma tra burocrazia e tempi tecnici, spesso capita che restino visibili in luoghi non adeguatamente custoditi, alimentando perplessità sulla gestione della macchina elettorale.

Il caso del referendum – definito da molti una resa dei conti politica più che una consultazione democratica – ha sollevato ulteriori polemiche. Bassa affluenza, risultato scontato, milioni spesi tra stampe, compensi e logistica, in cambio di una partecipazione limitata e spesso disillusa. E ora, anche i sacchi abbandonati sembrano una metafora amara: l’urna svuotata della sua voce, il voto archiviato prima ancora di essere ascoltato.

Una riflessione che si impone, non solo sul piano tecnico ma anche politico: quale valore resta al voto se tutto ciò che ne rimane è un sacco sul marciapiede? E quale responsabilità hanno le istituzioni nel custodire non solo la carta, ma il senso stesso della partecipazione democratica?

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts