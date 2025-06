Referendum, Poli Bortone: “Spreco da 600 milioni, danno agli italiani”

La sindaca di Lecce punta il dito contro Maurizio Landini, segretario della Cgil, accusato di “protagonismo”

Il risultato del referendum a Lecce segna una battuta d’arresto per le forze di sinistra, secondo quanto dichiarato dalla sindaca Adriana Poli Bortone, che ha commentato l’esito con parole particolarmente critiche. “Sinistra unita e civismo di sinistra hanno perso qualche migliaio di voti rispetto alle amministrative dello scorso anno”, ha affermato in una nota, interpretando il calo come “un buon segnale per il centrodestra in vista delle prossime elezioni regionali”.

Ma il focus principale della dichiarazione è rivolto al contesto nazionale. “Al di là del risultato negativo locale, è grave il danno arrecato agli italiani: 600 milioni di euro spesi per un referendum che si sarebbe potuto evitare”, ha dichiarato la sindaca, puntando il dito contro il segretario della Cgil, Maurizio Landini, accusato di “protagonismo”.

Secondo Poli Bortone, la responsabilità è anche di una sinistra definita “contraddittoria, che prima approva le leggi e poi le contesta a se stessa”. Una dinamica che ha bollato come “mistificatoria, populista e meramente propagandistica”, aggiungendo che “gli italiani hanno cominciato finalmente a capire” questa modalità di azione politica.

