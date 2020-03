Referendum | Il Coronavirus ritarda il taglio dei parlamentari

Condividi

No al referendum confermativo per il taglio dei parlamentari in calendario il 29 marzo. Il Consiglio dei ministri ha deciso di «sospendere» il referendum , avendo tempo fino al 23 marzo per decidere la data entro la quale tenerlo. Tra le ipotesi più’ probabili il referendum potrebbe slittare tra il 17 e il 24 maggio. L’emergenza sanitaria avrebbe indotto il posticipo poiché il 29 marzo è alle porte e la campagna informativa non è mai partita. Tra le ipotesi anche quella di abbinare il referendum alle regionali l’ultima settimana di maggio. Inaccettabile l’idea secondo Forza Italia, auspicabile per il Movimento 5 stelle.