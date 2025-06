Referendum, i big del centrosinistra con Landini: “Quorum alla portata”

Bari – L’obiettivo del quorum alla portata e, sullo sfondo, un’alleanza larga da costruire, senza il rischio di passare per quelli che vanno a traino della Cgil e all’insegna di quelle che Daniele Silvestri chiama “le cose che abbiamo in comune”: Maurizio Landini chiude a Bari la campagna per il sì al referendum. Al suo fianco, i big del centrosinistra.

“Dopo che La Russa, la seconda carica dello Stato, ha invitato all’astensione, abbiamo visto una fiammata di interesse e di partecipazione. Ecco, rispondiamo anche alle parole ieri della presidente del Consiglio Meloni. ‘Vado a votare ma non voto’. Nella migliore delle ipotesi vuole confondere gli italiani e bisogna essere chiari. Non ritirare la scheda è uguale a non votare, a volere affossare il referendum senza rispetto di tutti quei milioni di cittadini che invece vogliono che il proprio voto conti qualcosa”. Lo ha detto a Bari la segretaria del Pd, Elly Schlein, durante il suo intervento ad un’iniziativa della Cgil per i referendum.

