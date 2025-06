Referendum, Bitetti invita al voto: “Partecipare è un dovere civico”

Il candidato sindaco per Taranto sfida l’astensionismo: “Domenica farò il mio dovere per non indebolire la democrazia”

Secondo Piero Bitetti, candidato sindaco del Centrosinistra, il referendum rappresenta lo strumento più rilevante di democrazia diretta, attraverso cui i cittadini possono esprimere il proprio giudizio sull’attività legislativa del Parlamento.

“Votare non è solo un diritto, ma anche un dovere”, ha sottolineato Bitetti ribadendo come la partecipazione sia il fondamento della democrazia. Pur riconoscendo che l’astensione sia prevista dall’ordinamento, Bitetti considera ogni invito a disertare le urne “una sconfitta per il sistema democratico, soprattutto quando simili indicazioni provengono da esponenti del Governo o da rappresentanti istituzionali”.

Per Bitetti, puntare sul mancato raggiungimento del quorum per far fallire la consultazione “dimostra solo debolezza e paura delle proprie idee”. Il candidato sindaco ha confermato l’intenzione di recarsi alle urne, definendo il voto “un’occasione importante per lanciare un messaggio chiaro su temi centrali come il lavoro, il precariato e la cittadinanza. Quanto uscirà dalle urne non potrà essere ignorato né dal Parlamento né dal Governo”, ha aggiunto.

Infine, l’appello ai cittadini: “Andiamo a votare, perché la partecipazione rafforza la democrazia e valorizza il ruolo attivo di ciascuno di noi”.

