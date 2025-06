Referendum, ad Andria Cgil incontra pensionati

In vista del referendum su lavoro e cittadinanza dell’8 e 9 giugno, la Cgil Bat ha organizzato un incontro informativo al Club d’Argento di Andria, luogo di ritrovo per molti pensionati. Il sindacato ha spiegato come le scelte sul lavoro incidano direttamente anche sulle pensioni, sottolineando che la precarietà e la mancanza di tutele mettono a rischio il sistema previdenziale.

