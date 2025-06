Referendum: a Bari Landini, Schlein, Fratoianni e Appendino

L’iniziativa intende richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui cinque quesiti referendari

Martedì 3 giugno, alle 19.00, a Bari una manifestazione pubblica dedicata ai temi dei referendum, dal titolo “Lavoro, sicurezza, cittadinanza: il cuore dei 5 referendum”.

L’appuntamento, come sottolineato in una nota di Alleanza Verdi e Sinistra (Avs), rappresenta un momento di mobilitazione in favore di un lavoro stabile, sicuro e dignitoso, di una cittadinanza pienamente inclusiva e di una società che ponga i diritti al centro dell’agenda politica.

Alla manifestazione parteciperanno, tra gli altri, Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, Nicola Fratoianni, leader di Avs, e Chiara Appendino, deputata del Movimento 5 Stelle.

L’iniziativa intende richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sui cinque quesiti referendari promossi, con particolare riferimento ai temi del lavoro, della sicurezza e dei diritti sociali, che saranno al centro del dibattito e dell’appello alla partecipazione democratica.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author