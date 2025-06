Referendum 8 e 9 giugno 2025: cosa si vota e cosa cambia se vince il SÌ

L’8 e 9 giugno si vota per 5 referendum abrogativi. Significa che si può decidere se cancellare alcune leggi attuali su lavoro e cittadinanza.

📌 Attenzione: il referendum sarà valido solo se va a votare almeno il 50% + 1 degli elettori.

🟢 Voto SÌ = voglio cancellare quella legge

🔴 Voto NO = voglio tenere quella legge

Ecco, in parole semplici, cosa chiedono i 5 quesiti:

🟩 Scheda verde: Licenziamenti e Jobs Act

Si vota per togliere una parte del Jobs Act, cioè la legge che oggi regola i licenziamenti per chi è stato assunto dopo il 7 marzo 2015 nelle aziende con più di 15 dipendenti.

✅ Se vince il SÌ: questi lavoratori avranno più tutele in caso di licenziamento ingiusto. Potrebbero avere il reintegro (cioè tornare al lavoro) in alcuni casi.

🔴 Se vince il NO: resta tutto com’è ora, con un indennizzo economico al posto del reintegro.

🟧 Scheda arancione: Tutele per i lavoratori nelle piccole aziende

Si propone di cancellare le regole che limitano i risarcimenti in caso di licenziamento illegittimo nelle piccole imprese (con meno di 15 dipendenti).

✅ Se vince il SÌ: il giudice potrà decidere un risarcimento più alto rispetto a ora.

🔴 Se vince il NO: il massimo risarcimento resta 6 o 14 mensilità, a seconda del tipo di azienda.

⬜ Scheda grigia: Contratti a termine

Oggi un’azienda può fare contratti a tempo determinato fino a 12 mesi senza spiegare il motivo (la “causale”).

✅ Se vince il SÌ: le aziende dovranno sempre indicare un motivo, anche per contratti brevi.

🔴 Se vince il NO: si può ancora assumere senza causale per contratti fino a 1 anno.

🔴 Scheda rossa: Sicurezza negli appalti

Chi riceve un appalto (o subappalto) ha la responsabilità per la sicurezza dei suoi lavoratori.

Oggi però l’azienda che dà il lavoro non risponde dei “rischi specifici” della ditta che lo riceve.

✅ Se vince il SÌ: anche l’azienda che affida l’appalto dovrà rispondere in caso di infortunio, anche per quei rischi.

🔴 Se vince il NO: le cose restano come adesso.

🟨 Scheda gialla: Cittadinanza per stranieri

Attualmente uno straniero deve vivere almeno 10 anni in Italia per chiedere la cittadinanza.

✅ Se vince il SÌ: bastano 5 anni di residenza legale.

🔴 Se vince il NO: serviranno ancora 10 anni.

