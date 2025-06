Referendum 2025, affluenza alle 12 nella Bat al 5,88%: a Trani la percentuale più alta

È del 5,88% l’affluenza complessiva registrata alle ore 12 nei dieci comuni della provincia di Barletta Andria Trani per il Referendum abrogativo in corso l’8 e 9 giugno. A comunicarlo è la Prefettura della Bat, che ha diffuso i primi dati ufficiali, riferiti alla sola giornata di domenica.

A guidare la partecipazione in termini percentuali è Trani, con un’affluenza del 7,24% e 3.271 votanti su 45.200 elettori. Supera così sia Andria che Barletta, confermandosi come il comune con la risposta più significativa in percentuale tra le tre città capoluogo.

Andria, il comune con il maggior numero di elettori (78.795), si ferma al 5,21% con 4.103 votanti, mentre Barletta, che conta 75.591 aventi diritto, si attesta su un’affluenza del 6,82% con 5.127 persone ai seggi.

L’affluenza più bassa si registra a San Ferdinando di Puglia, con appena 3,91%. In totale, nelle 410 sezioni distribuite nei dieci comuni, ha votato il 5,88% degli oltre 308 mila aventi diritto.

Numeri ancora bassi, ma in linea con la tendenza nazionale per consultazioni referendarie di questo tipo, che storicamente non registrano un’alta partecipazione.

