Referendum 2022, quorum non raggiunto ed il dato dell’affluenza nazionale sarebbe tra il 19 e il 23%, lontanissimo dal quorum. Nel dettaglio, gli italiani sono stati chiamati a esprimersi in merito a cinque referendum tutti inerenti al tema della giustizia: legge Severino, separazione delle carriere, custodia cautelare, elezione dei togati del Csm e consigli giudizi. Chiuse le urne, il dato più atteso adesso è quello dell’affluenza ufficiale: se non verrà superato il quorum del 50% dei votanti sugli oltre 46 milioni di aventi diritto, i cinque referendum non avranno validità. Visti appare sostanzialmente impossibile che l’asticella possa essere superata.