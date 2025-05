Reddito e comunità energetiche contro la povertà

Il reddito energetico come misura per contrastare gli effetti dei rialzi sui costi dei consumi per quelle famiglie a basso reddito che rischiano di non riuscire più a pagare le bollette. Uno strumento di incentivi per l’installazione di pannelli fotovoltaici e sistemi di produzione di energia solare rispetto al quale lq Regione Puglia rivendica di essere arrivata prima del Governo nazionale. E poi, insieme al libero mercato, c’è da investire sulle comunità energetiche, ancora numericamente quasi inesistenti. È stato il focus sul tema della povertà energetica di cui si è discusso a Convitto Palmieri nell’ambito degli incontri del Festival dell’Energia

