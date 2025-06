Red Bull Cliff Diving: tuffi mozzafiato a Polignano a Mare

Il 28 e 29 giugno lo show da brivido con la seconda tappa della World Series

Il 28 e 29 giugno 2025 Polignano a Mare torna protagonista della Red Bull Cliff Diving World Series, ospitando per il dodicesimo anno consecutivo la spettacolare tappa pugliese del circuito internazionale di tuffi da grandi altezze.

Sulle iconiche scogliere della cittadina barese, che affacciano sull’Adriatico, si ritroveranno i migliori atleti del mondo per la seconda delle quattro tappe previste nella stagione 2025. Tra i più attesi, la campionessa in carica Rhiannan Iffland e il veterano Gary Hunt, entrambi vincitori di numerose edizioni passate proprio a Polignano, che si conferma trampolino di lancio e teatro di imprese memorabili.

Grande attesa anche per i due tuffatori italiani Elisa Cosetti e Andrea Barnaba, quest’anno per la prima volta in gara come permanent diver della World Series. Per entrambi si tratta di un ritorno alle origini: proprio qui, anni fa, mossero i primi passi nel mondo del cliff diving professionistico.

L’edizione 2025 sarà particolarmente intensa: con solo quattro tappe previste nel calendario, ogni tuffo risulterà decisivo nella corsa al titolo. Nella gara femminile, occhi puntati anche su Kaylea Arnett (USA) e Nelli Chukanivska (Ucraina), quest’ultima prima under 18 ad ottenere un posto fisso nel circuito. Sul fronte maschile, l’assenza per infortunio di Aidan Heslop apre la competizione a nuovi equilibri: Popovici, Hunt e Paredes si candidano a protagonisti assoluti.

L’evento sarà trasmesso in diretta domenica 29 giugno dalle ore 17:00 alle 19:00 sul Canale 20 del digitale terrestre e in streaming su sportmediaset.it. La cronaca del round finale sarà affidata al giornalista sportivo Marcello Piazzano, con il commento tecnico dell’ex tuffatore Davide Baraldi.

Polignano si conferma ancora una volta tappa iconica e suggestiva della Red Bull Cliff Diving World Series. Dai balconi affacciati sulle scogliere alle terrazze private, dai vicoli del centro storico fino alla statua di Domenico Modugno, ogni scorcio diventa spettatore di uno degli eventi sportivi più spettacolari dell’estate italiana.

A rendere possibile tutto questo è il sostegno istituzionale della Regione Puglia, Pugliapromozione e Assessorato al Turismo, con il cofinanziamento dell’Unione Europea. Partner dell’evento anche Ford, Plenitude e Radio Norba, che contribuiscono a rendere ogni tuffo un’esperienza indimenticabile.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author