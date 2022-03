POLIGNANO A MARE – Polignano a mare resta tra i luoghi che ospiteranno la Red Bull Cliff Diving, giunta quest’anno alla tredicesima edizione.

La manifestazione toccherà l’Italia nell’ultima tappa, prevista per domenica 25 settembre, dopo un tour che partirà da Boston per poi arrivare in Europa con la novità Parigi e giungere fino alla cittadina barese. Gli uomini si tufferanno da 27 metri, le donne da 21, partendo dalle piattaforme sistemate sulla terrazza dell’abitazione della famiglia L’Abbate. Per la prima volta tre capitali europee saranno coinvolte nel tour: oltre a Parigi, dove le piattaforme saranno situate di fronte alla Tour Eiffel e dove vive il campione in carica Gary Hunt il campionato di tuffi dalle grandi altezze toccherà anche Oslo e Copenaghen. Non è stata resa nota, invece, la tappa che ospiterà le finals, che incoroneranno i due vincitori. Un’altra due giorni da non perdere, quindi, per i pugliesi appassionati di tuffi, che potranno inneggiare ai loro beniamini. Non sono stati resi noti ancora i partecipanti tra i quali i polignanesi sperano di vedere per un altro anno l’italiano Alessandro De Rose, diventato ormai il beniamino di casa.