Red Bull Cliff Diving 2025: quattro tappe per un’emozione senza confini

La Red Bull Cliff Diving World Series torna nel 2025 con una sedicesima edizione che unisce tradizione, spettacolo ed estrema adrenalina. Con un calendario più essenziale, la competizione vedrà gli atleti sfidarsi in quattro tappe spettacolari, confermando il profondo legame di questo sport con la natura e la storia.

A 50 giorni dall’inizio della stagione, cresce l’attesa per il debutto di sette nuovi permanent diver, tra cui gli italiani Elisa Cosetti e Andrea Barnaba, pronti a portare il tricolore ai massimi livelli della disciplina. I partecipanti si lanceranno da altezze di 27 metri per gli uomini e 21 metri per le donne, raggiungendo velocità di 85 km/h in soli tre secondi, senza protezioni, affidandosi unicamente a concentrazione, abilità e controllo fisico.

Un viaggio tra tre continenti

L’edizione 2025 prevede quattro location d’eccezione:

• El Nido, Filippine (11-13 aprile): Un ritorno attesissimo nelle spettacolari lagune dell’isola di Miniloc, con una nuova piattaforma sull’isola di Lagen. Un paradiso naturale perfetto per inaugurare la stagione.

• Polignano a Mare, Italia (28-29 giugno): La capitale italiana del cliff diving ospita per la 12ª volta l’evento, con le sue iconiche piattaforme sospese sulla terrazza di una casa privata. Attesa un’atmosfera incandescente, alimentata dall’entusiasmo del pubblico.

• Mostar, Bosnia-Erzegovina (5-6 settembre): Il leggendario ponte Stari Most sarà ancora una volta il cuore pulsante della competizione, con la tradizione dei tuffi che si fonde con la sfida moderna.

• Boston, USA (19-20 settembre): Per la prima volta, la città americana ospiterà la finale della World Series. Il rooftop dell’Institute of Contemporary Art sarà il trampolino di lancio per i campioni che si contenderanno il prestigioso trofeo King Kahekili.

Un’edizione da record

Nel 2024, Boston ha visto il trionfo di Rhiannan Iffland e Aidan Heslop nella 100a tappa della storia della competizione. Per il 2025, si prevede un finale ancora più spettacolare, con gli Stati Uniti alla ricerca del primo campione americano.

L’energia del pubblico, la spettacolarità delle location e il talento dei migliori atleti del mondo renderanno questa edizione della Red Bull Cliff Diving World Series imperdibile.

