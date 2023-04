Red Bull BC One Cypher: Countdown per la tappa di Bari

In attesa della finale nazionale della più grande e prestigiosa competizione di breaking al mondo, che si svolgerà Bologna il 27 maggio, Bari ospita la seconda tappa di qualifiche: battle 1vs1 aperte a talenti provenienti da ogni regione d’Italia, dalla quale usciranno i 4 migliori b-boy e le 2 migliori b-girl che avranno diritto di accedere alla finale nazionale.

Compito fondamentale quello della giuria formata da street performer, ballerini, insegnanti e coreografi riconosciuti a livello internazionale: B-Boy Elia Del Nin, B-Boy Danilo e la B-Girl Nadia. A scaldare il pubblico Riky Rock e Deejay Manzo, che hanno preso parte ad alcuni degli eventi internazionali più rinomati della scena.

L’appuntamento per tutti gli appassionati di breaking è sabato 22 aprile 2023 presso il Démodé Club.

Di seguito il programma:

H 15.00 registrazioni

H 16.30 open door

H 17.00 preselezione

H 19.00 battle start

H 22.00 battle end

Iscriversi al Red Bull BC One Cypher Bari è semplicissimo, basta compilare qui il form.

Il b-boy e la b-girl vincitori del Red Bull BC One Cypher Italy, oltre ad essere decretati campioni nazionali, avranno la possibilità di rappresentare l’Italia alla 20esima Finale Mondiale del Red Bull BC One, in programma il 21 ottobre 2023 a Parigi nel celebre stadio Roland-Garros.

