Recupero LBA | Varese – Happy Casa Brindisi 76-74

L’Happy Casa Brindisi completa il percorso del girone di andata ma il recupero di Varese finisce male per i colori biancozzurri. La Openjobmetis, ultima in classifica, vince 76-74 e ritrova il sorriso dopo tante sconfitte e le avversità sanitarie per il Covid. Dopo una prima frazione equilibrata (24-24), la squadra di coach Frank Vitucci ha provato costantemente la fuga chiudendo la seconda frazione con otto punti di vantaggio (33-43). Nel terzo periodo i biancoazzurri hanno controllato i tentativi di riavvicinamento dei lombardi che hanno però sensibilmente ridotto il ritardo (59-63). Battaglia nell’ultima frazione con il sorpasso varesino (64-63) con una tripla di Jakovics a 7’30’ dal termine, il massimo vantaggio di otto punti (73-65) a tre minuti dal termine e poi la bagarre sino alla sirena con la tripla senza fortuna di Thompson. Vitucci ha dovuto fare a meno degli infortunati Harrison e Willis che potrebbero essere in campo domenica prossima a Treviso per la quarta di ritorno, ma sarà lo staff medico, d’intesa con quello tecnico e gli stessi giocatori, a decidere il da farsi, considerato anche l’imminente appuntamento di Coppa Italia con la Final del Forum di Assago.

Foto di Francesco Iasenza