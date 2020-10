Recupero 1^ turno serie C | Foggia – Bisceglie 1-3

Condividi

Sorride al Bisceglie il recupero della prima giornata di serie C. Finisce 1-3 il derby contro il Foggia. Satanelli per primi in vantaggio grazie alla rete di Curcio, neanche il tempo di esultatre che Gavazzi commette fallo, rosso e calcio di rigore trasformato dall'ex Cittadino. Nella ripresa il Bisceglie passa in vantaggio grazie alla marcatura di Rocco e al 95 mo rende ancora piu' netta la vittoria: altro calcio di rigore trasformato sempre da Cittadino. Primi tre punti per gli stellati e rossoneri che restano a tre lunghezze in classifica