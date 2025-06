Reati in calo dell’11 per cento: i numeri di Cc del Barese

BARI – Furti in abitazione in calo del 10 per cento, del 18 quelli di auto. Flessione delle estorsioni del 6 per cento ma di contro, rapine in aumento dell’11 per cento. Ma ad allarmare sono le truffe agli anziani che in questi ultimi 12 mesi hanno fatto segnare un + 40 per cento. In totale un calo generale dell’11 per cento dei reati. Sono questi i numeri principali del bilancio del Comando provinciale dei Carabinieri di Bari, snocciolati dal comandante provinciale Gianluca Trombetti, alla vigilia della festa dell’Arma di giovedì prossimo quando si celebreranno i 211 anni di fondazione della benemerita.

Prevenzione, repressione e sensibilizzazione sono le tre direttrici sulle quali si muove l’attività degli oltre 1200 carabinieri del Barese che tra giugno 2024 e maggio 2025 ha fatto registrare 53mila servizi di prevenzione – una media di 145 al giorno – con un + 7,5 per cento di risposta, 25500 chiamate e 12100 interventi generati. In ultimo spaccio di droga e armi, le principali attività dei clan: 5 tonnellate di stupefacente – 138 chili in media al giorno – e 105 armi sequestrate.

