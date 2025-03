Rc Auto: Roma, Lecce e Catania le province con i rincari più alti

Secondo l’ultimo rapporto Ivass, a dicembre tutte le province italiane hanno registrato un incremento dei premi Rc Auto su base annua, con aumenti compresi tra il +3% e il +10,3%. I rincari maggiori si sono registrati a Roma (+10,3%), Lecce (+8,7%) e Catania (+8,6%), con un terzo delle province che supera la media nazionale.

L’indagine evidenzia inoltre come il differenziale di prezzo tra Napoli e Aosta sia pari a 262 euro, un dato in crescita dell’8,6% rispetto all’anno precedente, ma in calo del 41,5% se confrontato con il quarto trimestre del 2014, segno di un progressivo avvicinamento tra le aree con i premi più alti e quelle più basse, pur rimanendo evidente il divario.

Il rapporto sottolinea come, a fronte di un calo delle tariffe negli anni precedenti, il 2024 abbia visto un’inversione di tendenza con aumenti generalizzati legati sia all’inflazione sia all’aumento dei costi per la riparazione dei veicoli e dei risarcimenti.

La situazione impone attenzione sia ai consumatori, sempre più alla ricerca di soluzioni assicurative vantaggiose, sia alle istituzioni, chiamate a monitorare il fenomeno per evitare distorsioni di mercato.

