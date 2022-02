FOGGIA- Brutto episodi di razzismo a Rocchetta Sant’Antonio, nel foggiano. Domenica scorsa un calciatore africano della squadra di casa Abdoullaye Fofana e’ stato insultato così come era già capitato nella gara di andata quando fu preso di mira dai tifosi dell’Altavilla Irpina, che partecipa al campionato di Prima Categoria. L’arbitro della gara ha interrotto la partita sul 3-2 per i padroni di casa. Fofana’ ha 21 anni, e’ della Guinea e lavora in un’impresa edile oltre che a studiare all’istituto tecnico agrario.