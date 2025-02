Razzismo, Dorval ancora preso di mira: succede alla fine di Bari-Cremonese

Un finale rovente in Bari-Cremonese, ed il pareggio finale purtroppo c’entra ben poco. Perché Mehdi Dorval, dopo quanto accaduto in Reggiana-Bari, è stato preso ancora una volta di mira per episodi razzisti. Con la gioia del gol del pareggio che passa decisamente in secondo piano. Questa volta alla fine della partita sarebbe stato Franco Vazquez ad aver rivolto frasi irriguardose bei confronti del 93 biancorosso: a confermarlo in sala stampa anche mister Moreno Longo che ha duramente condannato l’accaduto esprimendo vicinanza al giocatore franco-algerino.

“È stata un’offesa ricevuta – ha detto il tecnico del Bari – da parte di Vazquez. Ha sbagliato verso Dorval, il razzismo nel 2025 non si può accettare. Bisogna sempre evitare certe cose, una cosa è sbagliata e va sottolineata. Siamo tutti vicino al ragazzo perché non è la prima volta che questi episodi succedono. Questo non va affatto bene”.

”A fine partita è scoppiato in lacrime – ha poi aggiunto Ahmed Benali – non è concepibile tutto l’accaduto”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author