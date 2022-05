Roma – La fotografia dell’Italia nel 34esimo rapporto Eurispes mette in luce le problematiche degli italiani ad oggi disillusi e in crisi economica, spaventati dalla guerra e dalla crisi energetica. Giovani sempre più chiusi in se stessi e dipendenti da social e Internet. La situazione economica generale del paese è peggiorata negli ultimi dodici mesi (59,1%) e continuerà a peggiorare nel prossimo anno (47%), mentre quasi la metà delle famiglie è costretta ad usare i risparmi per arrivare a fine mese. L’emergenza sanitaria e le preoccupazioni legate alla salute turbano il 14,3% dei cittadini e il 7,4% teme la possibilità di ammalarsi. Preoccupa anche il tema della giustizia Il 65,9% degli italiani non ha fiducia nel sistema solo l’8% ritiene che la giustizia funzioni bene.