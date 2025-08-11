11 Agosto 2025

Antenna Sud

News

foto Todaro/AntennaSud

Rapolla: uomo trovato morto nella sua abitazione, si indaga

Michael Logrippo 11 Agosto 2025
centered image

Nella giornata di ieri, domenica 10 agosto 2025, un tragico evento ha scosso la comunità di Rapolla, in provincia di Potenza. Un uomo noto per la sua attività di meccanico e ben integrato nel tessuto sociale della cittadina vulturina, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione.

Il dramma è emerso quando il figlio ha scoperto il corpo senza vita del padre. Inizialmente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma la situazione anomala riguardante il cranio del defunto ha suggerito la necessità di un’indagine più approfondita. Di conseguenza, la scientifica e i carabinieri sono stati allertati avviando i rilievi del caso.

Attualmente, la salma è sotto sequestro a Potenza, così come la sua abitazione a Rapolla. Ciò permetterà agli inquirenti di svolgere le indagini necessarie a chiarire le circostanze della sua morte. Originario di Milano, la vittima era conosciuta e rispettata nella comunità locale, dove gestiva un’officina meccanica molto apprezzata.

La comunità attende ora ulteriori sviluppi dalle indagini, nella speranza di fare luce su questo misterioso e drammatico episodio.

About Author

Michael Logrippo

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Potenza: cede un pilone sul viadotto Tiera, circolazione sospesa

10 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Weekend da bollino nero sulle strade pugliesi

10 Agosto 2025 Antonella Fazio

Galleria di San Giuliano: Bardi sul cantiere per la conclusione dei lavori

9 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Cerignola, rubano SUV sotto gli occhi di tutti: è polemica (video)

9 Agosto 2025 Dante Sebastio

Potenza: dai cons. comunali di opposizione una strategia per il centro storico

9 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

Palazzo San Gervasio: nove arresti dopo la protesta nel Cpr

9 Agosto 2025 Giuseppe Cutro

potrebbe interessarti anche

Heraclea, Mario Ciampi è il nuovo Club Manager

11 Agosto 2025 Flavio Insalata

Volley C/F, Joy Volley: Federica Tassi resta in posto 2

11 Agosto 2025 Redazione

Lecce, Esposito al Melbourne Victory in prestito con diritto di riscatto e controriscatto

11 Agosto 2025 Lorenzo Ruggieri

Sicurezza lavoro in agricoltura: “Normativa inadeguata, serve revisione”

11 Agosto 2025 Redazione