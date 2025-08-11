Rapolla: uomo trovato morto nella sua abitazione, si indaga

Nella giornata di ieri, domenica 10 agosto 2025, un tragico evento ha scosso la comunità di Rapolla, in provincia di Potenza. Un uomo noto per la sua attività di meccanico e ben integrato nel tessuto sociale della cittadina vulturina, è stato trovato privo di vita nella sua abitazione.

Il dramma è emerso quando il figlio ha scoperto il corpo senza vita del padre. Inizialmente, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma la situazione anomala riguardante il cranio del defunto ha suggerito la necessità di un’indagine più approfondita. Di conseguenza, la scientifica e i carabinieri sono stati allertati avviando i rilievi del caso.

Attualmente, la salma è sotto sequestro a Potenza, così come la sua abitazione a Rapolla. Ciò permetterà agli inquirenti di svolgere le indagini necessarie a chiarire le circostanze della sua morte. Originario di Milano, la vittima era conosciuta e rispettata nella comunità locale, dove gestiva un’officina meccanica molto apprezzata.

La comunità attende ora ulteriori sviluppi dalle indagini, nella speranza di fare luce su questo misterioso e drammatico episodio.

