Rapolla: inaugurazione e messa in sicurezza in Via Estramurale

Rapolla (PZ) – Ieri sera, martedì 29 luglio 2025, si è svolta l’inaugurazione dell’importante opera di consolidamento e messa in sicurezza in via Estramurale. L’evento, che ha avuto inizio alle ore 19:00, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e regionali.

Tra i presenti, il Presidente della Regione Basilicata, Generale Vito Bardi, e il Vice Presidente, Dott. Pasquale Pepe, hanno sottolineato l’importanza dell’opera per la sicurezza e il benessere della comunità. Presente anche S.E. il Vescovo Mons. Ciro Fanelli, che ha voluto esprimere il suo sostegno a un’iniziativa che rappresenta un passo significativo per la tutela del territorio.

Al termine della cerimonia ufficiale, si è svolto un momento conviviale aperto a tutta la cittadinanza, invitata a partecipare e a condividere questa importante occasione di festa e comunità. La serata ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un segno tangibile dell’impegno delle istituzioni verso la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini di Rapolla.

