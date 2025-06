Rapine nel centro di Trani: notificata in carcere la misura cautelare per un 40enne

La Polizia di Stato ha notificato in carcere l’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un 40enne tranese, gravemente sospettato di essere l’autore di alcune rapine e furti avvenuti nei giorni scorsi presso esercizi commerciali del centro di Trani. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Trani su richiesta della locale Procura.

L’uomo era stato arrestato giovedì scorso dagli agenti del Commissariato di Trani subito dopo aver rapinato un negozio della zona centrale. Dopo aver ispezionato il locale, avrebbe minacciato e strattonato la titolare, ferendola lievemente, per poi sottrarre alcune decine di euro e fuggire.

Grazie alle immagini della videosorveglianza e alla conoscenza del territorio, la Squadra Investigativa ha rapidamente individuato il presunto responsabile, intercettandolo mentre si recava volontariamente in Commissariato, dove avrebbe ammesso il fatto.

Il 40enne era già indagato per un furto in una tabaccheria e per un’altra rapina in una farmacia. Per questi episodi la Procura aveva già richiesto la custodia cautelare in carcere, accolta dal GIP solo dopo l’interrogatorio preventivo previsto dalle nuove normative.

L’indagato resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e la sua colpevolezza potrà essere accertata solo con eventuale sentenza definitiva. Prosegue intanto l’attività del Commissariato di Trani per garantire sicurezza e contrastare ogni forma di illegalità.

