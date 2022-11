Rapinano anziano 83enne a Termoli, arrestati nel foggiano

Condividi su...

Ha tentato prima di rapinarlo in chiesa, mentre pregava, ma è stato disturbato dalla presenza di alcuni fedeli. Così, non contento, il giorno successivo si è recato a casa del malcapitato e dopo averlo schiaffeggiato gli ha rubato il portafogli. Un 36enne di San Giovanni Rotondo (Foggia) e una 40enne originaria di Termoli sono stati arrestati a Chieuti (Foggia) dai Carabinieri del Norm della Compagnia di Termoli, su ordinanza del Gip del Tribunale di Larino (Campobasso). Sono accusati di lesioni personali, rapina aggravata ed estorsione. A denunciare i due truffatori ai Carabinieri, un pensionato 83enne di Termoli.

Attraverso le indagini, i militari hanno accertato il “modus operandi” dei due truffatori riuscendo a identificarli. Due gli episodi ricostruiti: il primo risale al 25 ottobre scorso quando il 36enne avvicinò il pensionato in chiesa per rapinarlo, ma senza riuscirci. Nel pomeriggio del giorno successivo, il malvivente, su indicazione della complice 40enne, si recò a casa dell’anziano schiaffeggiandolo e gettandolo per terra prima di rapinarlo del portafogli e fuggire a piedi. Il 36enne è stato trasferito al carcere di Larino, la donna ai domiciliari.