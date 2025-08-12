12 Agosto 2025

Rapina violenta in pieno centro a Taranto: un arresto

Dante Sebastio 12 Agosto 2025
Nella tarda serata dell’8 agosto, i carabinieri hanno arrestato a Taranto un uomo di 45 anni ritenuto responsabile di rapina e lesioni gravi.

L’operazione è scattata dopo una chiamata al numero di emergenza 112 da parte di un cittadino che ha segnalato il tentativo dell’uomo di sottrarre un borsello lasciato incustodito su una panchina del centro. Quando il proprietario si è accorto del furto, il 45enne ha reagito con violenza colpendolo ripetutamente con calci e pugni per poi fuggire.

Grazie alla descrizione dettagliata, i militari hanno rintracciato e bloccato l’uomo mentre cercava di allontanarsi a piedi. Nonostante abbia opposto resistenza, è stato immobilizzato e arrestato. La vittima, assistita dai sanitari del 118, è stata trasportata all’ospedale SS. Annunziata di Taranto per le cure necessarie, mentre il 45enne è stato trasferito nel carcere di Taranto.

