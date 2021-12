FASANO- Mentre ha aperto la porta di casa è stata spinta con violenza all’interno da tre uomini col volto coperto, poi le è stato ordinato di sedersi sul divano accanto alla madre, arrivata ad accogliere la figlia all’ingresso come fa ogni sera: due donne sono state tenute in ostaggio per più di tre ore da tre rapinatori, nella propria villetta.

È accaduto a Minareto, una località nei pressi della Selva di Fasano, nella serata di ieri, 12 dicembre, quando alle 22 circa la figlia di 50 anni è rincasata dalla madre, di 80, ma in quell’abitazione si è scatenato l’inferno. Mentre uno dei tre banditi ha tenuto sotto controllo le donne sul divano, gli altri due hanno messo a soqquadro tutte le camere, compresa la tavernetta. Alle donne è stato ordinato di aprire la cassaforte da cui hanno asportato alcuni monili in oro. Dei contanti sparsi per casa, i malviventi sono fuggiti via con un bottino di circa 2mila euro.

I tre banditi, stando alle testimonianze delle due donne, pare avessero accento dell’Est e si sono poi allontanati a piedi perché le donne non hanno udito alcuna auto mettersi in moto.

Prima di andare via mamma e figlia sono state rinchiuse in un’altra stanza e appena udito che in casa non ci fosse più nessuno, si sono liberate e hanno chiamato i carabinieri. L’incubo è terminato all’1.20, mamma e figlia questa mattina, ancora sotto choc, si sono recate presso la compagnia di Fasano a sporre denuncia contro ignoti. Intanto, i carabinieri hanno avviato l’attività d’indagine e confortato le donne.

“Episodio inaccettabile”: il sindaco Francesco Zaccaria scrive al Prefetto

“Episodio di violenza inaccettabile. Le istituzioni devono reagire subito per assicurare la massima serenità ai cittadini”. Il sindaco Francesco Zaccaria interviene sull’episodio di violenza della scorsa notte e scrive al prefetto: “Ho fatto la mia parte – dice il primo cittadino – chiedendo già stamattina al Prefetto di Brindisi di adottare misure di rafforzamento delle attività a tutela dell’ordine pubblico. Dobbiamo eliminare sul nascere ogni fenomeno criminoso che attenta alla tranquillità delle nostre case e al buon nome del nostro territorio, alla vigilia di un periodo chiave per il turismo”.

“Esprimo la mia più grande vicinanza e solidarietà alle due signore colpite da questo vile atto – ha dichiarato Zaccaria, lanciando un appello -, invito tutta la cittadinanza a collaborare con noi, interpellando prontamente le Forze dell’ordine su ogni eventuale segnale diverso dalla normale quotidianità”.