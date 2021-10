MONOPOLI- Con un coltello è stata minacciata di consegnargli i soldi e poi si è dato alla fuga perdendo per strada le chiavi della propria auto: è finito in carcere un uomo di 31 anni già noto alle forze dell’ordine con l’accusa di rapina.

I carabinieri del comando stazione di Monopoli hanno sottoposto a fermo di indiziato di delitto M.D., 31enne della provincia di Bari ritenuto responsabile di una rapina perpetrata nel centro storico di Monopoli.

La rapina nel centro storico

I fatti risalgono allo scorso sabato, quando, nel pieno centro storico di Monopoli, mentre faceva rientro presso un b&b, una turista è stata raggiunta da un uomo che armato di coltello l’ha costretta a consegnargli i soldi. La vittima, sotto la minaccia dell’arma, spinta e strattonata, ha assecondato le richieste del rapinatore che, presi i soldi, si è dato alla fuga per le vie cittadine. Sono state, poi, le grida di aiuto della giovane a richiamare l’attenzione dei passanti che hanno allertato quindi i carabinieri. A soccorrerla i militari della locale stazione carabinieri che, una volta accertato che fortunatamente la vittima non ha riportato ferite, hanno intrapreso subito una specifica attività di indagine.

Gli indizi lasciati durante la fuga e la perquisizione a casa

Gli uomini in divisa, estrapolati i filmati delle telecamere del centro storico, sono riusciti a riconoscere un soggetto già noto per alcuni precedenti di polizia. La conferma però è arrivata dalla successiva perquisizione domiciliare che ha permesso ai carabinieri di ritrovare in casa gli stessi indumenti utilizzati nel corso della rapina ed immortalati dalle telecamere. Ma non solo, ripercorrendo le strade percorse dal rapinatore per guadagnare la fuga dopo la rapina, i militari sono riusciti a trovare a terra delle chiavi, riscontrandone poi la corrispondenza con l’autovettura di sua proprietà. L’uomo è stato, pertanto, sottoposto a fermo di indiziato di delitto e trasferito nel carcere di Brindisi.