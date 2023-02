CANOSA – Rapina sventata nella notte tra mercoledì e giovedì presso una stazione di servizio in territorio di Canosa, lungo la strada provinciale 231. Un gruppo di malviventi ha provato a forzare l’ingresso di un centro tabacchi presente nell’area di rifornimento, facendo però scattare l’allarme per furto.

Immediato l’intervento della vigilanza privata, con il successivo supporto del Commissariato di Polizia di Canosa. I rapinatori avevano disseminato l’area circostante di chiodi a tre punte, causando danni a pneumatici di diversi mezzi giunti sul posto. Pur con i pericolosi problemi causati alle auto, le guardie giurate sono giunte in prossimità della stazione di servizio constatando l’entrata in funzione del nebbiogeno antirapina, che di fatto ha messo in fuga i malviventi dopo il suono dell’allarme.

La vigilanza privata e gli agenti di polizia di Canosa hanno poi controllato la zona per accertarsi della fuga dei rapinatori, senza alcun bottino. Successivamente è stata mappata l’intera area e il relativo manto stradale, in modo da eliminare i chiodi a tre punte disseminati sull’asfalto. Messo in sicurezza il tratto della strada provinciale 231, la circolazione è tornata regolare.

