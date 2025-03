Rapina shock a Bari: colpita con un martello dopo il prelievo

BARI – Una donna di 68 anni è stata aggredita e rapinata questa mattina nel quartiere Libertà di Bari. L’uomo l’ha colpita alla testa con un martello per strapparle il borsello, subito dopo che aveva prelevato del denaro da un postamat. La vittima, soccorsa dai passanti e trasportata al Policlinico, non sarebbe in pericolo di vita. La Polizia, intervenuta sul posto, ha acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza per identificare il responsabile, ancora in fuga. Da quantificare l’ammontare del bottino.

