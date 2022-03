UGENTO- Entrarono nella pizzeria “Del Corso” armati e con passamontagna e davanti ai clienti rapinarono 250 euro dalla cassa: due minorenni sono stati arrestati dai carabinieri di Ugento poiché ritenuti responsabili di rapina aggravata e porto abusivo di armi

Nella mattinata del 5 marzo i militari della Stazione di Ugento, in esecuzione del provvedimento cautelare emesso dal gip del tribunale per i Minorenni di Lecce, su richiesta di quella Procura della Repubblica per i Minorenni, hanno collocato presso due comunità individuate dal “Centro per la giustizia minorile per la Puglia” di Bari due minori.

Infatti, i due giovani, rei confessi – in concorso con altrettanti maggiorenni, di cui uno già attinto lo scorso 19 febbraio da fermo di polizia giudiziaria da parte dei carabinieri – agendo riuniti, armati, con il volto travisato da passamontagna e indossando abbigliamento di taglia molto grande con l’intento di dissimulare le fattezze fisiche, sono ritenuti responsabili di aver perpetrato il 18 febbraio, in Ugento, una rapina ai danni di una nota pizzeria, riuscendo a prelevare la somma di 250 euro dal registratore di cassa, per poi allontanarsi di corsa a piedi e, di seguito, in macchina.

L’attività investigativa, avviata dalla stazione dei carabinieri di Ugento con il coordinamento della Procura della Repubblica per i Minorenni di Lecce, si è basata su tradizionali tecniche investigative corroborate dall’acquisizione dei filmati dei sistemi di video-sorveglianza da cui risulta servita l’area. I due minori, espletate le formalità di rito, sono stati affidati ad altrettante comunità, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria minorile.