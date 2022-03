TARANTO- È stato assolto con formula piena per non aver commesso il fatto S. G. 47enne di Mesagne (Brindisi), difeso dall’avvocato Gianfrancesco Castrignanò, per una rapina commessa a San Giorgio Jonico in un negozio di abbigliamento di cinesi.

I fatti risalgono al 25 ottobre 2014 quando tre uomini con passamontagna sono entrati nell’attività commerciale gestita dai cinesi e armati di pistola hanno intimato ai dipendenti di consegnare le due casse con i soldi. I tre presunti malviventi, arraffato il bottino, sono poi saliti in auto e fuggiti senza lasciare traccia. Sul caso hanno indagato i carabinieri della compagnia di Taranto.

Nella giornata del 9 marzo 2022 il tribunale di Taranto ha assolto dalla grave accusa di rapina pluriaggravata in concorso il mesagnese S.G. di 47 anni, difeso dall’avvocato Gianfrancesco Castrignanò. Ciò è avvenuto dopo un lungo iter processuale, con intercettazioni, sequestri ed esame del dna, nonché una pesante richiesta di condanna da parte del pm a sei anni di reclusione.

Tuttavia, il giudice del Tribunale Jonico, accogliendo la richiesta della difesa, ha assolto l’imputato con formula piena per non aver commesso il fatto.